برلماني: تعديلات قانون المرور تتصدى بشكل حاسم لظواهر موجودة في الشارع المصري

أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية التعديلات الجديدة على قانون المرور والتى تتصدى بشكل حاسم لظواهر موجودة فى الشارع المصرى ومن ثم معالجتها على أرض الواقع ضرورة مهمة، ومنها العربيات المتهالكة المنتشرة فى كثير من الشوارع وتتسبب فى تعطيل حركة المرور أو تكون وكر لأى خروج عن القانون ومن ثم التنسيق بشأن سحب هذه السيارات من الشوارع ضرورة مهمة.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أن مشروع القانون لم يغفل مسألة البحث عن أصحابها إذا كانوا فى حاجة إليها... ووضع ضوابط أيضا لمسألة التصرف فيها حال عدم الوصول لأصحابها بإجراءات قانونية واضحة من خلال الجهات المعنية ومن ثم الاستفادة من هذه السيارات بإعادة تدويرها من خلال بيعها.

ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن التعديلات لا تسهدف إلغاء التوكتوك حتى لا نخرج من القاعة ونتابع أحاديث عن أننا نستهدف إلغاء التوكتوك ولكن يتم تقنين الأوضاع بما يحقق المصلحة العامة للجميع، مشيرا إلى أن التقنين لا يعنى الإلغاء بجانب التراخيص الخاصة بالسيارات الآلية.

كما لفت إلى أن الرسوم الجديدة فى مسألة اللوحات المعدنية تساعد على الاستمرارية فى تطويرها بشكل إلكترونى وجميعًا نتابع ما حدث من تطور كبير مع وجود اللوحات المعدنية المميكنة وأيضا الملصق الإلكترونى والدور الكبير فى مواجهة سرقة السيارات وأيضا مواجهة المخالفات التى تحدث من خلال بعض السيارات وأيضا حال إرتكاب الجرائم بالسيارات يتم الوصول لها من خلال البيئة الإلكترونية لهذه السيارات سواء فيما يتعلق باللوحات المعدنية أو الملصق الإلكترونى وبالتالى توفير الموارد المالية للاستمرار فى أعمال التطوير ستكون نتائجه إيجابية لنا جميعا.

وأكد قائلا :"أنه فى ضوء كل هذه الإطارات الإيجابية النصوص المعروضة بشأن قانون المرور وما يصاحبها من إجراءات تقنين أوضاع ، أوافق على مشروعات القوانين المعروضة وأدعو زملائي بالقاعة من أجل الموافقة استمرار لدعم جهود وزارة الداخلية فى الشارع المصري".