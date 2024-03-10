الدوري الإيطالي.. تشكيل هجومي لليتشي أمام هيلاس فيرونا

أعلن روبيرتو دافيرزا المدير الفنى لفريق ليتشى، تشكيل فريقه الذى يواجه هيلاس فيرونا، بعد قليل على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليتشى كالتالى:

حراسة المرمى: فلاديميرو فالكوني.

خط الدفاع: فالنتين جيندري، ماري، فيدريكو باسكيروتو، انتونينو غالو.

خط الوسط: خوان غونزاليز، يلبير رمضاني، ريمي أودين.

خط الهجوم: بونتوس ألمكفيست، نيكولا كرستوفيتش، لاميك باندا.

ويحتل فريق ليتشى المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة، بينما يقع فريق هيلاس فيرونافى المركز الـ 18 برصيد 23 نقطة.