محافظ بورسعيد يهنئ عمال النظافة بحلول شهر رمضان

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم وتقديم التهنئة لهم في المناسبات المختلفة، بحضور الإعلامي محمد مصطفى شردي.

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة للعمال وموظفي الأمن، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، موجها الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف، مشددا على أنه يقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يجرى تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين.

من جانبه، وجه الإعلامي مصطفى شردي الشكر لمحافظ بورسعيد على دعوته الكريمة، مؤكدا حرصه على حضور هذا الاجتماع والتواصل مع العمال الذين يقع عليهم دور كبير في أحداث التنمية، مؤكدا على ضرورة الوعي بجهود الدولة المصرية وما تواجه من تحديات على كافة الأصعدة خاصة في ظل حجم الضغوطات التي تواجهها الدولة والقيادة السياسية كبيرة جدا، مضيفا:"نحتاج لتكاتف المواطنين ودعم جهود الدولة للاستمرار في التنمية والابتعاد عن من يريدون تخريب البلاد وتضليل الأفكار والعقول".

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