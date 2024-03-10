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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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دورة تدريبية لطلبة وطالبات الشرطة عن قواعد نيلسون مانديلا في معاملة السجناء

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطلبة وطالبات كلية الشرطة
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نظمت وزارة الداخلية، دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشرطة لطلبة وطالبات كلية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات، تعرف خلالها الطلبة والطالبات على ماهية قواعد الأمم المتحدة (نيلسون مانديلا) لمعاملة السجناء من خلال دراسة التطور التاريخى لقواعد معاملة السجناء والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد.
تم خلال الندوة استعراض بعض تجارب الدول فى آلية التفتيش الداخلية كما ورد بكتيب تقييم مدى الإمتثال لقواعد "نيلسون مانديلا" قائمة لآليات التفتيش الداخلية ، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

وكان لتلك الدورة بالغ الأثر على الطلبة والطالبات فى الإرتقاء بمستوى التثقيف والفهم والوعى بالقواعد الدولية والأممية فى مجال معاملة السجناء للوصول إلى تطوير آداء هؤلاء الطلبة بمجرد إنخراطهم فى مجالات العمل الأمنى عقب تخرجهم.

فى ختام الدورة تم إستعراض أهم الإنجازات الوطنية فى مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية. 
 يأتى تنظـيم تلك الدورة ذلك إنعكاساً على مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.
 

وزارة الداخلية طالبات كلية الشرطة