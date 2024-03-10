ال جي تعلن استراتيجيتها الجديدة لتصدر مجال خدمة مابعد البيع في السوق المصري

أعلنت إل جي مصرعن أحدث استراتجيتها فى مجال خدمة ما بعد البيع وذلك خلال مؤتمر صحفى استضافته الشركة بمقرها الرئيسي في القطامية.

واستعرضت الشركة خلال المؤتمر الدور الهام الذي تلعبه إدارة خدمة ما بعد البيع الخاص ب "إل جي" فى تعزيز الثقة بين العلامة التجارية والعملاء عبر خدمات مابعد البيع المميزة مع توفير أفضل مستويات الدعم للعميل حيث تمتد شبكة مراكز الخدمة من الساحل الشمالى حتى اسوان جنوبا.



و تأتي جهود إدارة خدمة مابعد البيع بإل جي مصر اتساقا مع رؤية الشركة المستقبلية لتصبح العلامة التجارية رقم 1 فى مجال خدمة ما بعد البيع بالسوق المصرى حيث تقدم مراكز الخدمة لعملاء إل جي مجموعة من الخدمات لضمان استمرارية عمل منتجات الشركة بأعلى كفاءة وتجنب الاعطال المفاجئة، منها خدمات الصيانة الدورية للتكيفيات، الثلاجات والغسالات، هذا إلى جانب عروض التنظيف المجانية لاجهزة التكييف قبل موسم الصيف.



و من جانبه أكد مستر هوسوك يو، الرئيس التنفيذى لخدمة ما بعد البيع بشركة إل جى مصر قائلا:" العمل على ارضاء العملاء وضمان تقديم افضل الخدمات لهم ياتى كأولوية قصوى لفريق خدمة ما بعد البيع بإل جي مصر، ولذلك تاتى جهودنا لتعزيز استراتجيات خدمة ما بعد البيع فى اطار تحقيق المعنى الحقيقى لشعار الشركة العالمى “Life’s Good”، فمهمتنا الاساسية هى الحفاظ على ثقة العميل فى قدرتنا على تقديم جودة حياة افضل له ولاسرته".



وأضاف المهندس محمد سمير رئيس قطاع خدمة مابعد البيع أن مراكز ال جي لخدمة ما بيع تعمل تحت شعار "On time – One time"، حيث تنفرد خدمة ما بعد البيع بتقديم خدمة تحديد اليوم والتوقيت المناسب للعملاء حسب رغبة العميل ويتميز فريق الدعم بإل جي في تنفيذ طلبات الصيانة من اول زيارة للعميل وذلك حيث تقوم قوافل الشحن بالشركة بتوصيل قطع الغيار بنسبة تزيد عن 90% من طلبات مراكز الخدمة إلى منزل العميل فى نفس يوم تسجيل طلب الصيانة.

هذا الى جانب تميز فريق العمل بإدارة خدمة ما بعد البيع بتركيب المنتجات الجديدة بنسبة تزيدعن 95% من طلبات العملاء فى خلال 24 ساعة فقط.



وقد أعلنت الشركة أن إدارة خدمة ما بعد البيع تهدف لتعزيز آليات تقديم خدمة ما بعد البيع من خلال توافر خدمات الصيانة المسائية وكذلك اثناء الأعياد والاجازات الرسمية، بالاضافة الى تمكين العميل من التواصل مع مندوبي المركز من خلال مركز الاتصال وال Chatbot على مدار الساعة بحيث يمكن للعميل أن يطلب الزيارة المنزلية في أي وقت مناسب له.