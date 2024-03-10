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الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

المتحدث العسكري: نواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على غزة

العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب
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أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، بأن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، أكد أن مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، شمال قطاع غزة.

وقال، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

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