نصائح لتنظيم الوقت في رمضان للقيام بالعبادات والمهام

يحل علينا غدا شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة والعبادات، حيث ينتظر المسلمون في العالم هذا الشهر كل عام من اجل الصيام والتقرب الى الله رجاءا في غفران الذنوب وأن تكتب اعمالهم في هذا الشهر في ميزان حسناتهم.

وفي هذا الشهر الكريم تكثر العبادات فبجانب الصيام والصلاة، تتنوع الأعمال الصالحة التي يسعى كل مسلم للقيام بها، ومن اجل القيام بهذه العبادات وممارسة انشطة يومية اخرى مثل العمل وتحضير لطعام يجب تنظيم الوقت، لذلك تقدم "البوابة نيوز" عدة نصائح لتنظيم الوقت للقيام بالعبادات والمهام اليومية في رمضان.

-نصائح لتنظيم الوقت في رمضان:

القيام بجدول محدد وخطة لتنظيم وإدارة الوقت قبل بدأ رمضان بيوم.

الالتزام بالخطة والجدول قدر المستطاع خاصة في مواعيد النوم والاستيقاظ لانها ستساعد في الالتزام بالجدول.

تحديد وقت معين لكل مهمة خلال اليوم مثلا وقت ساعات النوم وقت العمل وقت التواجد في المطبخ للقيام بتجهيز الافطار.

تحديد وقت خلال اليوم لقرآة القرآن ووقت معين للأذكار والاستغفار والتسبيح.

الصلاة في موعدها تنظم الوقت ومن العبادات المهمة.

الابتعاد عن الامور التي تشب الانتباه والتركيز وكذلك تضيع الوقت مثل الانترنت والتلفزيون وخاصة المسلسلات والافلام من اجل ايجاد وقت للعبادات ويمكن متابعة مسلسلات رمضان بعد انتهاء الشهر الكريم.

انهاء اي مشاريع معلقة قبل رمضان وامور يجب ان تنتهي في وقت سابق لبداية الشهر لتوفير الوقت.

ضرروة تقليل ساعات العمل من اجل ايجاد وقت كافي لباقي المهام اليومية.

التركيز على اتباع المهام وانجازها دون تشتت فربما يسبب عدم الانتظام بها في اليوم التأثير على الايام الآخرى.

انجاز المهام الصعبة أولا وقبل الدخول في ايام اكثر في شهر رمضان وترك المهام السهلة فيما بعد.

اتباع نظام غذائي صحي وعدم الانجراف في اكلات رمضان الغير صحية والتي تسبب مشاكل في التركيز والحركة وبالتالي تعطيل المهام.

تناول الوجبات الصحية الخالية من الدهون والسكريات وتناول الفواكه الطبيعية والعصائر الطبيعية دون سكريات عالية.

تناول الماء بكثرة من وقت الافطار للسحور على فترات وعدم تناوله مرة واحدة وقت السحور وتجنب شرب الكافيين.