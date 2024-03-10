"الأمناء" بطور سيناء يزورون مدرسة الأمل للتربية الخاصة احتفالا برمضان

قبل ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم بكل ما فيه من روحانيات وأجواء تختلف عن أي شهر آخر فى العام؛ حرص مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بطور سيناء، على زيارة مدرسة الأمل للتربية الخاصة، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، ليحتفل معهم بقدوم الشهر الفضيل.

ضم وفد مجلس الأمناء كلًا من مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس عبدالسميع أبوالعلا، رئيس مجلس الأمناء، وأحمد السيد ، وإبراهيم نايل، من أعضاء المجلس، وكان في استقبالهم عبدالرحمن ناصر الهلالي، مدير المدرسة.

تأتي الزيارة في إطار تفعيل تعليمات وتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتأكيداته تكثيف وتضافر جميع الجهود من جميع أجهزة المحافظة بشأن الاهتمام بذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة.



وأكد وفد مجلس الأمناء الاهتمام البالغ بذوي الهمم والسعي المستمر لتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإدماجهم في المجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية وحقهم في التعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق .

وفي ختام الزيارة جرى توزيع الهدايا على طلاب المدرسة.

كان وفد مجلس الأمناء قد زار مدرسة الشهيد "احمد منسي"، (التربية الفكرية) سابقًا، وكان في استقبالهم وسام علي، مديرة المدرسة.

وتأتي الزيارة في إطار دعم الطلاب أصحاب الهمم، و للاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب، ومستوى الأداء خلال اليوم الدراسي.

وأجرى الوفد جولة تفقدية بالمدرسة ، زار خلالها الحجرات الدراسية والأنشطة، وللاستماع إلى مجموعة من الطلاب الموهوبين في المجالات المختلفة، وأشادوا بمستوى الطلاب خلال أداء الاستعراضات الفنية، وأكدوا ضرورة الاستمرار في دعم هؤلاء الطلاب، وتكثيف الأنشطة التي من شأنها تنمية مهاراتهم المختلفة.

كما أكدوا أن هذه الفئة التي تستحق كل أوجه الرعاية والاهتمام.، واستثمار قدراتهم الخاصة في جميع المجالات وتنمية مواهبهم الفنية.

وفي الختام جرى توزيع الهدايا العينية على جميع الطلاب مقدمة من مجلس أمناء طور سيناء؛ بهدف إدخال السرور على قلوب الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم.

ويشار إلى أن اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منذ أن تولى مسؤولية المحافظة وهو حريص كل الحرص على زيارة أبناء مدرسة الشهيد أحمد منسي، وفي بداية العام الدراسي 2023-2024، زار المدرسة وقدم التهنئة للطلاب بمناسبة بدء الدراسة، ووزع ملابس مدرسية وشنط وأغذية على 115 من طلاب المدرسة.

وأكد المحافظ خلال الزيارة أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا غلى أنه جرى تعيين عدد كبير منهم في الوظائف التي تناسب قدراتهم الصحية والذهنية.

كما تفقد المحافظ خلال الزيارة عددًا من الأنشطة المدرسية التي تنفذ ويتدرب عليها الطلاب، منها لغة الإشارة والأعمال الفنية والمسرحية التي أداها الطلاب.

ووافق المحافظ على إهداء المدرسة إذاعة مدرسية، لاستكشاف المواهب والأصوات الجيدة، معلقًا: "هؤلاء الطلبة أبناؤنا.. ولن نتخلى عنهم".

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