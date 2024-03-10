تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته فى الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من ابريل القادم وذلك لحين وصول تقرير الطب الشرعي ولسماع مرافعة الدفاع.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا بالحادث من مامور مركز أبشواى. بلاغ من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقي اخطار من مستشفي الفيوم العام بوصول شخص بحاله جراحه وبه عدة طعنات نافذة، وظل تحت الملاحظة والعلاج لمدة 15 يوما إلا انه لفظ انفاسه امس ليلاقى ربه.

وكانت قد اصدرت نيابة أبشواى بمحافظة الفيوم تصريح بدفن جثمان سائق توك توك بقرية النصارية التابعة لمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، والذى لقى مصرعه متأثرا بجراحه عقب تعرضه لحادث سرقة التوك التوك الذي يعمل عليه للحصول على قوت يومه.، وقام الجناة بطعنه عدة طعنات نافذة ونقل على اثرها الى مستشفى الفيوم العام للعلاج، لكنه توفى بعد أسبوعين من دخوله المستشفى العام للعلاج.



وتبين من التحريات أن المجنى عليه يدعى عادل امام (32 سنة )، فوجئ ببعض الشباب يطلبون منه توصيلهم الى احدى القرى بالتوكتوك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبوا منه النزول من التوك توك وحاولوا سرقته بالقوة الجبرية وتحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم وقاومهم للدفاع لقمة عيشه، فانهالوا عليه طعنا بالمطاوى وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هارين، بعد ان تركوه غارقا فى دمائه على جانبى الطريق العام.