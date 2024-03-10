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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

خادمة وراء سرقة حقيبة مشغولات ذهبية في العجوزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط خادمة لسرقتها حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسرقة حقيبة جلد بداخلها "مشغولات ذهبية، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الشخصية" من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  خادة مقيمة بمحافظة الجيزة ، وبمواجهتها إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات.

وتم الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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