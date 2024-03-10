خبير سياسات دولية: السيسي أكد أن مصر هي الداعم الحقيقي للفلسطينيين

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، والتي عُقدت أمس بعنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تضمنت رسائل موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري والعالم بأكمله، وذلك عن دور مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عدم تخليها عن نصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف «سنجر» عبر تطبيق «ZOOM»، اليوم الاحد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرسائل أكدت أن مصر هي السند والداعم للأشقاء الفلسطينيين، حيث أن الدولة المصرية تسعى لتقديم الغالي والنفيس للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وتابع خبير السياسات الدولية، أن الرئيس السيسي تحدث عن نقطة مهمة جدا في يوم الشهيد، وهي مستقبل الفلسطينيين، موضحا أن ما دمره قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى 90 مليار دولار لإعادة اعمار قطاع غزة، ما يشير إلى أن الرئيس السيسي بدأ ينظر للمستقبل، وأن وقف إطلاق النار قادم.