قمة البريميرليج.. هالاند يقود التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى فى موقعة ليفربول

يحل فريق مانشسترسيتى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام السادسة إلا ربع على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويدخل فريق مانشستر سيتى بقوة الكاملة من أجل استعادة قمة البريميرليج، والحفاظ على اللقب.

ويأمل ابناء الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي لقتناص الثلاث نقاط من قلعة ليفربول وسط جماهيره، والصعود للصدارة، والحفاظ على لقب "البريميرليج".

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكي - دياز - ستونز - ووكر.

خط الوسط: رودري - فودين - دي بروين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - هالاند - برناردو سيلفا.

ويعلم كل فريق قيمة تلك المباراة، خصوصًا وأنها ستؤثر بشكل كبير على موقف الفريقين بسباق المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يحتل ليفربول الوصافة "المؤقته" بـرصيد 63، بعد ان احتل ارسنال الصدارة بفارق نقطة وزيادة مباراة، بينما يقع مانشستر سيتى فى المركز الثالث برصيد 62 نقطة.