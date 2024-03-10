إصابة مستوطن إسرائيلي جراء رشقة صاروخية انطلقت من جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ ، اليوم الأحد، بإصابة مستوطن جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وجبل الجرمق، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق حزب الله اللبناني أكثر من 20 صاروخًا نحو جبل ميرون، وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

وفي سياق متصل، أكد أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، من بيروت، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة كونين الجنوبية، مضيفًا أن هناك دوريات مشتركة لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني على الحدود الجنوبية.

وأشار إلى دوي انفجار في مواقع عسكرية إسرائيلية، إثر إطلاق صواريخ من لبنان.