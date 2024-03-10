صفارات الإنذار تدوي بشمال إسرائيل بعد إطلاق 36 صاروخًا من لبنان على الجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم /الأحد/، بدوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ عليها من لبنان، مع استمرار تبادل إطلاق النار والاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود.

وقالت القناة (السابعة) الإسرائيلية، إن 36 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع في الجليل الأعلى.

ودخل "حزب الله" في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب "طوفان الأقصى"، الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي، والذي منذ حينه تشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع المنكوب، أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقد نحو 100 ألف فلسطيني، ونزوح السواد الأعظم من سكان القطاع.

ومنذ بداية المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، اضطرت السلطات الإسرائيلية لإجلاء عشرات الآلاف من مواطنينها من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.