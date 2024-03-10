الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقاضيات

تحتفل منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 10 مارس باليوم الدولي للقاضيات، وذلك من اجل تحقيق مبدأ المساواة.

وتقول المنظمة انه بالرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ وهناك حاجة لزيادة النساء في الجهاز القضائي لتحقيق العدالة، فكان هناك عدد قليل نسبيا من النساء في السلطة القضائية او جزء منها ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا.

وتؤكد المنظمة أن تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أجكام سليمة وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم وإرسال إشارات قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة ودخول القاضيات إلى الأماكن التي استبعدن منها خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على انها اكثر شفافية وشمولية وتمثيلا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها.

وتدعو الأمم المتحدة الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القضائية والقيادية والإدارية وضمان تنفيذ الاستراتيجات والخطط، ودشنت المنظمة حملة تحت عنوان “النساء في الجهاز القضائي”.