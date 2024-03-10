تفاصيل مسلسلي "عتبات البهجة" و"إمبراطورية ميم" (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية ضحى محمد، إنّ الفنان القدير يحيي الفخراني سيعود إلى دراما رمضان هذا العام بمسلسل عتبات البهجة مع المخرج مجدي أبو عميرة الذي يعتبر أحد أعمدة الدراما المصرية.

وأضافت "محمد"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الاحد: "يحيي الفخراني سيجسد شخصية يوتيوبر بطريقة مختلفة، وهذا أمر جديد ننتظره جميعا هذا العام".

وتابعت الكاتبة الصحفية، أن الفنان خالد النبوي سينافس في سباق مسلسلات رمضان بمسلسل امبراطورية ميم الذي يعيد تقديم رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، الذي قدمتها الفنانة الراحلة فاتن حمامة في فيلم أنتج في عام 1972.

وأشارت، إلى أن الفنانة حلا شيحة ستعود إلى الدراما هذا العام من خلال مسلسل امبراطورية ميم بمشاركة 6 أطفال والفنان الشاب نور النبوي، وسيقدم معالجة مناسبة على نحو معاصر.

