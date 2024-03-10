كاتبة صحفية: مسلسل “الحشاشين" يقدم شخصية قائد أخطر جماعة إرهابية في التاريخ

قالت الكاتبة الصحفية ضحى محمد، إنّ موسم دراما رمضان سيكون ثريا ومتنوعا في الأعمال الفنية الاجتماعة والتشويقية والتاريخية والأطفال وغيرها، موضحةً أن الشركة المتحدة تشارك في إنتاج 20 مسلسل مختلف".

وأضافت "محمد"، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: "يعتبر مسلسل الحشاشين من أقوى وأضخم الإنتاجات في الدراما المصرية وهو من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز ويتعاون مع المؤلف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي".

وتابعت الكاتبة الصحفية: «هذا المسلسل يقدم شخصية حسن الصباح الذي قاد أخطر جماعة إرهابية في التاريخ، حيث سيعرض المسلسل الأحداث على نحو تاريخي مبسط، فالدراما من المهم أن تتسم بعنصري التشويق والتسلية وأن يكون هناك جزءً تاريخيا بشكل مبسط وسلس حتى يستقبل الجمهور الرسائل التي يريد هذا العمل الفني إيصالها».

