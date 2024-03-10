الأمم المتحدة: وقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان دعوة للتوصل إلى تسوية سياسية

أكد أعضاء مجلس الأمن أن قرار المجلس بالوقف الفوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، هي دعوة للتوصل إلى تسوية سياسية وحل مستدام للأزمة عبر الحوار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شجع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، "رمطان لعمامرة"، على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.

وقد دعا قرار مجلس الأمن، جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية، والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان المعروف باسم "إعلان جدة".

بدوره، قال نائب الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة "جيمس كاريوكي" إن القرار يرسل رسالة قوية للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بضرورة الاتفاق على وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. وحث الجانبين على العمل للاستجابة للدعوة الدولية الموحدة للسلام وإسكات البنادق وبناء الثقة والسعي لحل الصراع عبر الحوار.

وأعرب "جيمس كاريوكي" عن القلق بشأن الوضع الإنساني الخطير في السودان، والدعم لوكالات الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني وشدد على الحاجة لضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن وبدون عوائق للمحتاجين. ورحب بكل جهود الوساطة للمساعدة في إنهاء هذا الصراع الوحشي.

من جهتها، قالت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة "آنا ايفستيغنيف"، إن الأطراف السودانية هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الوضع في بلدها، وهي التي يجب أن تقرر مستقبله. وذكرت أن مسؤولية ممثلي المجتمع الدولي، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، هي تيسير ذلك وعدم فرض قواعدهم ومبادئهم على الدول ذات السيادة.