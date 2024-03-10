المقاومة الفلسطينية تعلن سقوط مسيرة إسرائيلية شرق البريج

قالت المقاومة الفلسطينية اليوم الاحد إنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة يستخدمها جيش الاحتلال في مهام استخبارية شمال شرق البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين بينهم العديد من الأطفال والنساء، فيما توالت الغارات العنيفة الجوية والبرية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ156 على التوالي.

واستشهد العديد من الفلسطينيين في قصف استهدف منزلًا قريبًا من مسجد أبو القمصان بمشروع بيت لاهيا.

وأفادت "وفا" بانقطاع الاتصالات تمامًا عن مخيم النصيرات، وتصاعدت النيران بشكل مروع قرب سوق النصيرات وسط القطاع بسبب الهجمات العنيفة للقوات الإسرائيلية.

كما لم تكن المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جنوب خان يونس بعيدة عن المأساة، إذ شهدت قصفًا مدفعيًا من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين الأبرياء.

