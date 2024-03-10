اقتصادية النواب: ننتظر مخرجات الحوار الاقتصادى

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الاخيرة للخروج سريعا من الأزمة الاقتصادية، بداية من توجيهات القيادة السياسية طوال الوقت والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية حتى لا تنعكس آثار هذه الأوضاع على الفئات البسيطة.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" إضافة إلى حزمة القرارات الأخيرة غير المسبوقة لدعم فئات المجتمع، وعودة الرئيس للحوار الوطنى لمناقشة الملف الاقتصادى للخروج بتوصيات ومخرجات لمواجهة الأوضاع أيضا، وصفقة رأس الحكمة وما سيتبعها من صفقات وقرار البنك المركزى بشأن سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء، ومن ثم كل هذه الخطوات والقرارات تدعم توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد العديد من الجلسات فى حضور كافة التنفيذيين لمناقشة الملف الاقتصادى لبحث كيفية الخروج من الأزمة، وخلال الساعات القليلة الماضية أعلن مناقشة الصيغة النهائية تمهيدا لإصدار توصيات نهائية لعرضها على رئيس الجمهورية والتى سيكون لها دور كبير فى مواجهة الأزمة وإيجاد حلول واقعية للأمة ومن ثم هناك تضافر وتكاتف لكافة جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، ان الحوار الوطنى يساهم بقوة فى دعم تحركات وتوجهات الدولة فى إيجاد حلول للعديد من الملفات ومن ثم سيكون للملف الاقتصادي حضور خاص وستكون هناك نتائج واقعية و مخرجات وتوصيات سيكون عليها دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى بمختلف فئاته وقطاعاته خلال الفترة المقبلة.