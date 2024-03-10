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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الهبارية جنوبي لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بأن وسائل إعلام لبنانية أعلنت أن غارة بمسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة الهبارية جنوبي لبنان. 

في سياق متصل ااستشهد 5 مواطنين، وأُصيب 9 آخرون، اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية، استهدف منزلًا في حي العين وسط بلدة خربة سلم جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنّ الغارة الإسرائيلية على المنزل في حي العين وسط خربة سلم، ذهبت ضحيتها عائلة من 4 أشخاص نازحة من بلدة بليدا، وجرح أكثر من 9 آخرين.

وأكدت أن المقاتلات أطلقت صاروخين من نوع "جو- أرض" في اتجاه المنزل؛ مما أدى إلى استشهاد أب وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها إلى مستشفى تبنين الحكومي.

الغارة الإسرائيلية حي العين خربة سلم مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان