الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة على حافة المجاعة

أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، وأن الأطفال يموتون جوعا، فيما تدخل الأعمال العدائية في القطاع شهرها السادس.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جريفيث: "إن مجتمع العمل الإنساني على دراية بما يتعين عمله لإنقاذ الأرواح في غزة، ولكننا بحاجة إلى الظروف والضمانات المناسبة، يشمل ذلك وقف إطلاق النار والامتثال التام لقواعد الحرب، وتوفر نقاط دخول إضافية إلى القطاع ومزيدا من طرق الإمداد وسعة التخزين في غزة وتحسين حماية قوافل الإغاثة".

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة توافر الحركة الحرة الآمنة للإمدادات الإنسانية عبر نقاط التفتيش، وإصلاح الطرق، وإزالة العبوات غير المنفجرة، وتعزيز دور القطاع التجاري.