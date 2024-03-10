قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة كونين بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، بأن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة كونين بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وتعرض في التاسعة والربع من صباح اليوم، حرج بلدة كونين في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي مركز مصدره مرابض الجيش الإسرائيلي المنصوبة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وصدر عن حزب الله, اليوم الاحد, بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات اسرائيل على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم، واستشهاد عائلة ‏قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:15) من صباح يوم ‏الأحد 10-‌‏03-2024 مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وأفيد بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق ٣٦ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

كما نفّذ الطيران بعيد منتصف الليلة الماضية، عدوانا جويا حيث شن غارة إستهدفت بالصواريخ مرتفعات إقليم التفاح.

الى ذلك، صعّد الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية من تعدياته، حيث اغار الطيران الاسرائيلي على منزل في بلدة خربة سلم ما ادى الى سقوط ثلاثة شهداء هم: جعفر علي مرجي وعلي جعفر مرجي وحسن جعفر مرجي، من عائلة واحدة وقد نعتهم المقاومة الاسلامية ببيان رسمي، كما سقط عدد من الجرحى عرف منهم :

نور ماجد، ملاك ماجد، محمد صالح، الآء رفيق ايوب، مادلين زهير حيدر، مروة سامر سعد، سعد سامر سعد، زينب سامر سعد، جميعهم نقلوا الى مستشفى تبنين الحكومي واصاباتهم طفيفة بإستثناء والدة الشهيدين مرجي احلام فقيه فإن جراحها خطرة.

وعملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على رفع الانقاض والركام طيلة الليل لانتشال جثامين الشهداء وعملوا كذلك على ازالة اثار الدمار والركام من على الطرق مكان الغارة. كما تضرر عدد كبير من المنازل في بلدتي خربة سلم والصوانة من جراء الغارة المعادية والحقت اضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وخصوصا شبكتي الكهرباء والمياه.

وبعيد منتصف الليل الفائت قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.