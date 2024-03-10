أول سفينة أمريكية تبحر نحو غزة تمهيدا لإنشاء رصيف مؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية

غادرت السفينة "الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأمريكي" متوجهة إلى شرق البحر المتوسط، لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في منشور عبر منصة /اكس/ للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد السفينة الجنرال فرانك إس بيسون التابعة للجيش الأمريكي غادرت قاعدة لانجلي -يوستيس المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية للقطاع عبر البحر.

وأضافت أن سفينة الدعم اللوجستي "بيسون" تحمل على متنها المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية، تمهيدا لبناء الرصيف المؤقت عند شاطئ غزة.