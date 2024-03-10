اسعار الدواجن اليوم الأحد 10 مارس 2024

ارتفعت اسعار الدواجن في الاسواق خلال تعاملات اليوم الاحد، 10 مارس 2024، وسجلت سعر الدواجن البيضاء نحو 98 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما سجلت لدواجن الساسو نحو 110 جنيهات، فيما بلغت اسعار الدواجن البلدي نحو 120 جنيه للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو الوراك نحو 115 جنيهات، بينما بلغ سعر الكبد والقوانص نحو 125 جنيه، وسعر كيلو الهياكل سجل نحو 75 جنيه.

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 145 و155 جنيهًا للطبق، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 155 جنيه، ا،وتراوح سعر البيض البلدي ما بين 165 و170 جنيه للطبق الواحد.

وبلغ سعر كتكوت أبيض أهالي نحو30 جنيه، أما سعر كتكوت أبيض شركات تراوح بين 31 و 32 جنيه، وسعر كتكوت ساسو سجّل 13 جنيه، وسجل سعر كتكوت بلدي نحو 10 جنيهات، واخيرا سجل سعر كتكوت زري نحو 15 جنيهًا.

وبلغ سعر جوز الحمام نحو 150 جنيه، وسجل سعر البط نحو 150 جنيه للكيلو، وسعر الأرانب 120 جنيه للكيلو الواحد.