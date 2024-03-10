بعد فوزه بجائزة أكسبوجر العالمية.. المخرج والمصور العراقي علي محمد يتحدث لـ«البوابة نيوز»: لدينا قصص كثيرة لم ترو بعد عن بلدي.. ومنطقة الأهوار مثال حي لتأثير التغيرات المناخية على البيئة الطبيعية

على محمد، هو مخرج ومصور عراقي، استطاع أن يحصد المركز الثاني بالدورة الأولى من مسابقة إكسبوجر العالمية للأفلام، من خلال فيلمه القصير "أهوار العراق"، وهو يعتبر من الأفلام الوثائقية التي تتناول منطقة "الأهوار العراقية" وما تعانيه من إشكاليات بسبب التغير المناخي.

وأعلن المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" عن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من "جوائز اكسبوجر العالمية للأفلام" والتي تقام لأول مرة ضمن مهرجان الصور العالمية "اكسبوجر 2024، والذي ينظمة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في دورته الثامنة وقد ضمت المسابقة أربعة فئات هي "الأفلام القصيرة والصور المتحركة"، و"أفضل فيلم وثائقي"، و"الفنون السينمائية"، و"أفضل فيلم رسوم متحركة".

وكان لـ"البوابة نيوز"، هذا اللقاء مع مخرج العرض العراقي "على محمد"، والذي عبر عن سعادته بفوزه بالجائزة، والتي اعتبرها وساما كبيرا استطاع الحصول عليه، خاصة في النسخة الأولى، التي شهدت مشاركة كبيرة من جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد المتقدمين للجائزة نحو 567 مشاركة، من كل أنحاء العالم.

وبسؤاله عن معرفته بالجائزة؛ أوضح قائلاً: "أنا من متابعي مهرجان الصور العالمية أكسبوجر باعتياري مصور وأهتم بالمشاركة في كل عام، وحينما علمت بإطلاق مسابقة الأفلام العالمية تقدمت بالمشاركة بفيلمي أهوار العراق، وأحمد الله أن الفيلم كان من الأفلام التي رشحت للجائزة، واستطاع أن يحصد على المركز الثاني.

وعن سر اختياره لمنطقة أهوار العراق لتكون الانطلاقة الأولى له في مجال الأفلام الوثائقية؛ قال "على": "لقد اخترت منطقة أهوار العراق لأنها من المناطق التي تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية، وتعتبر منطقة "اهوار العراق" من أولى المناطق التي تأثرت بشكل كبير بتلك التغيرات المناخية، ففيها الناس يعيشون بشكل طبيعي منذ آلاف السنين، فحياتهم بسيطة قائمة على العيش وسط المياه، وعلى نفس الأصول التي تربوا عليها منذ الحضارة السومرية القديمة، حتى فوجئوا بالتغيرات المناخية التي أثرت على البيئة الطبيعية، مثل الجفاف وخفوق الحيوانات وموتها، ما أجبرهم على الهجرة إلى المدن والتي لم يستطيعوا التأقلم مع تلك البيئات المغايرة لما نشأوا عليه".

وتابع على محمد: "أن منطقة الأهوار هي منطقة تسير على نظام بيئي منضبط حتى حدثت التغيرات المناخية، والتي أدت إلى تغير تلك البيئة ، كما تعتبر منطقة الأهوار مثال كبير على كيف يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية العالمية على البيئات الطبيعية، وتغيير أنماطها".

وعن شخصيات الفيلم لاسيما الشخصية الأساسية، هذا الرجل العجوز ذو الصوت العذب، قال: "إن بطل الفيلم هو شخصية حقيقة من أبناء منطقة الاهوار عاش فيها منذ زمن طويل هو وعائلته منذ آلاف السنين، واخترت أن يتم حكاية القصة من خلال أهل المنطقة والا يتم الاستعانة بأي عنصر من خارجها، لأنهم هم الأقدر على حكاية الحكاية".

وعن أبرز الإشكاليات التي واجهته خلال تصوير الفيلم في منطقة الأهوار؛ أوضح قائلاً: "إن أصعب المشاكل هي التصوير في وقت الصيف والذي تصل فيه فترة الجفاف إلى أقصى حد لها، وكان هذا بالغ الصعوبة لأن هذه المنطقة من المناطق الحارة جدًا والتي تصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، حتى أن الكاميرات كانت تغلق وحدها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حتى في الساعات المبكرة في اليوم".

كما لفت إلى أن كتابة الأفلام الوثائقية فيها صعوبة بالغة ، إذا أنه يتم كتابتها بعد الانتهاء من التصوير، وهو ما يتم في طريقة كتابه الأفلام الوثائقية حيث تكون الفكرة.

وعن فوزه بالجائزة؛ قال:"لم أكن أتوقع الفوز بالجائزة، وسعيد جدًا بفوزي في اكسبوجر العالمية للأفلام في نسختها الأولى وهو ما اعتبره فخر كبير لي وللفيلم، وبالرغم من حصول الفيلم على جائزة أخرى، لكن الفوز بالإكسبو له مذاق خاص".

طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال تسليم “جوائز اكسبوجر العالمية للأفلام” للمخرج على محمد

أما عن الأفلام الوثائقية في الوطن العربي؛ قال المخرج العراقي "على محمد"، إن السينما الوثائقية في الوطن العربي لم تصل إلى المرحلة التي وصل اليها الأفلام الطويلة أو المسلسلات، على الرغم من أن هناك توجهًا عالميًا لدعم الأفلام الوثائقية وانتشارها عبر العالم، وهناك اهتمام عالمي بالتوثيق والأفلام الوثائقية".

وختم حديثه عن الأحلام التي يتمنى تحقيقها في الفترات المقبلة؛ قائلاً : "أتمنى أن تزيد الأفلام التي تتحدث عن العراق فلدينا الكثير من القصص والحكايات التي لم تروى بعد، واعتقد أن الاكسبو قد فتح المجال للكثير من الأفلام التي سترغب في المشاركة في الدورات المقبلة".

فيلم "أهوار العراق من الأفلام الوثائقية التي تناولت مشكلة الأهوار العراقية والذي أبرز من خلال أحداثه جمال الأهوار وسحرها بالإضافة إلى طرح المشاكل المناخية التي تعاني منها، وقام بكتابه السيناريو السيناريست "حسن جعفر".

وتضمن الفيلم عرض تاريخ الأهوار في المقدمة وجمالها وأثرها في نفوس سكانها وأهميتها التاريخية والجغرافية بالنسبة للعراقيين وصولاً إلى المشاكل التي تعاني منها مثل شحة المياه ومشكلة الملوحة وقلة الخدمات بالإضافة إلى نفوق الحيوانات، كما أبرز الفيلم وعي سكان الأهوار بمشاكلهم المناخية التي يعانون منها، إظهار الدور البسيط والساحر لحفيدات السومريات "نساء الأهوار".

وحصل الفيلم على المركز الثاني بالنسخة الأولى من مهرجان اكسبوجر العالمية للأفلام، ضمن فئة الأفلام المتحركة والقصيرة، كما حصل على الجائزة الفضية كأفضل فيلم وثائقي بمهرجان meihodo الدولي للاعلام المرئي في نيويورك.