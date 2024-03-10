كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تستطلع هلال رمضان

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، استطلاعًا لتحري رؤية هلال شهر رمضان لعام 1445هجريًا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن كلية علوم الملاحة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية تقوم باستطلاع أهلة أوائل الشهور العربية من مقر الكلية باستخدام التليسكوب الكهرو بصرى تحت إشراف فريق الرصد بالكلية وبحضور لجنة من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة. حيث تُعد الكلية إحدى لجان الرصد والتحري التي ترسلها دار الإفتاء المصرية، لتغطية الرؤية على مستوي الجمهورية، موضحًا أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على إجراء الاستطلاعات المختلفة.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن هناك لجنة من الكلية تحت إشراف الدكتور أحمد بدوى يسن بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد لإعداد تقارير تحري لرؤية هلال الشهور العربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، ولجنة الرصد تقوم بتدريب الطلاب على استخدام التليسكوب في رصد وتتبع الأقمار الصناعية حيث تم استطلاع الشهور العربية كثيرًا خلال السنوات الماضية، والكلية قامت باستطلاع شهري رمضان العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الكلية ليست جهة إفتاء وإنما جهة علمية تتبع السنة النبوية الشريفة في تحرى الهلال.