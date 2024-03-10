"ترعة المفهومية" يهبد لكم : لماذا تحول "الجاحد" إمام عاشور إلى "أقوى نقطة ضعف" للزمالك

بعد الجدل الرهيب الذي أعقب مباراة الأهلي والزمالك وهزيمة النسور أمام الشياطين وتدخل آلاف المحللين على كل صنف ولون.. قررت أنا كمان أدلو بدلوي، يعني هي جات عليا أنا، فاللي أنا فاهمه يا جماعة الخير أن "الجاحد" إمام عاشور بعد ما أخرج من الزمالك واتهام "مورتة" له بأنه خاين "وكان جاي القلعة البيضا بشبشب زنوبة" تحول إلى أقوى نقطة ضعف ضدها.. وهي ده الخطر الحقيقي، ولعل هذا هو مضرب مثل "اللي يفوت يموت".. طب عليا النعمة ما شفت الماتش ولا بافهم في البتنجان.. بس إيه رأيكم في تحليل بحر العلم ترعة المفهومية.