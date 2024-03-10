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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الأحد 10 مارس 2024

الذهب
الذهب
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تراجع اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 20 مارس 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو جنيه للشراء و 3,600 جنيه للبيع .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3,200 جنيه للشراء و 3,150 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,743 جنيه للشراء  و 2,700 جنيه للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,133 جنيه للشراء، و 2,085 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 25,600 جنيه للشراء و  25,200  جنيه للبيع.

الذهب أسعار الذهب