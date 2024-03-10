زنجبار: وفاة 9 أشخاص ونقل 78 آخرين للمستشفى بعد تناولهم لحوم سلاحف بحرية

أعلنت السلطات في زنجبار وفاة ثمانية أطفال وشخص بالغ بعد تناولهم لحوم سلاحف بحرية في جزيرة "بمبا"، مشيرة إلى أنه تم نقل 78 شخصا آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد عن المسئول الطبي في منطقة "مكواني" حاج بكاري قوله إن الشخص البالغ الذي توفي مؤخرا هي والدة أحد الأطفال الذين توفوا في وقت سابق، مشيرا إلى أن الاختبارات المعملية أكدت أن جميع الضحايا تناولوا لحوم السلاحف البحرية.

بدورها، أرسلت السلطات في زنجبار - وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في دولة تنزانيا الواقعة شرق أفريقيا - فريقا لإدارة الكوارث بقيادة حمزة حسن جمعة وذلك بهدف توعية المواطنين وحثهم على تجنب أكل لحوم السلاحف البحرية.

يشار إلى أن لحم السلاحف البحرية يعد طعاما شهيا لدى سكان زنجبار على الرغم من أنه يؤدي بشكل دوري إلى حدوث حالات وفاة جراء التسمم الغذائي الذي يتسبب في حدوثه.