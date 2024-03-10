"الاستثمار الأوروبي" يمول تشييد مصنع بقيمة 40 مليون يورو باسبانيا بما يعزز الانتقال الأخضر

خصص بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة 40 مليون يورو لتمويل بناء مصنع جديد لإعادة تدوير المواد الصناعية في اسبانيا، في إطار خدمة مستهدفات الاتحاد الأوروبي نحو الانتقال الأخضر.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يعزز الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، إذ يتم إعادة استخدام المواد الصناعية بدلًا من التخلص منها، من خلال المساعدة في تغطية التكاليف الأولية المرتفعة.

وقال أنطونيو لورنزو، رئيس قسم إقراض المؤسسات في إسبانيا لدى بنك الاستثمار الأوروبي: "يتضمن تشغيل مصنع إدارة النفايات تلبية احتياجات تمويل محددة للغاية، وهو ما يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي بشكل جيد للغاية لدعم الاقتصاد الدائري وخدمة مستهدفات الاتحاد الأوروبي نحو الانتقال الأخضر".