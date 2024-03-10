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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 8.5% خلال فبراير الماضي

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن  معدل التضخم الشهــرى لشهــر فبراير 2024 مقارنة بشهـر يناير 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (34.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.4%).
 وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قــدره (8.5%) بســبب ارتفـــاع أسـعار مجموعــة المشروبات الكحـولية بنسبة (4.3%)، مجموعـة الدخان بنسـبة (8.5%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة اصـــلاح الاحذية بنســـبة (4.8%).
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (4.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.5%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (6.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (10.0%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (5.6%).
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.3%).
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.4%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (5.7%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (11.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (7.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.6%).
 سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة  ارتفاعاً قدره (4.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (1.6%).
ثانياً: التغير السنوي (شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023):
 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (48.5%) بسبب  ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (42.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (47.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (35.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (46.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (74.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (97.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (52.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (45.0%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (87.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (54.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (87.0%)
و سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (67.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (25.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (31.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (27.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.3%).
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (24.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.1%).

 

 

معدل التضخم الاحصاء فبراير