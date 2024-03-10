الإحصاء: 36.0% معدل التضخم السنوي لشهر فبراير 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل التضخم خلال شهر فبراير 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (219.4) نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (36.0%) مقابل (31.2%) لشهـر يناير 2024.

واشار الجهاز الي انه ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (25.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (14.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (12.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (9.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (11.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (3.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (10.7%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (8.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (9.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (55.3%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (9.8%).

سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (11.0%) لشهر فبراير 2024 مقابل (1.7%) لشهر يناير 2024 .



