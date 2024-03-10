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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

الذكاء الاصطناعى .. روبوتات تساهم فى إجراء العمليات الجراحية بموسكو

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية
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أعلنت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو فى تصريحات صحفية لها أن الأطباء في العاصمة الروسية سيعتمدون روبوتات جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء العمليات الجراحية.

 وقالت ان المستشفى السريري رقم 13 في موسكو سيبدأ قريبا بإجراء عمليات استبدال المفاصل باستخدام روبوت جديد مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي وان الروبوت الجديد الذي جهزت به المستشفى مخصص لإجراء عمليات استبدال مفصل الركبة بالكامل كما  يقوم هذا الروبوت بإنشاء خطة جراحية مخصصة معتمدا على نموذج ثلاثي الأبعاد للمفصل تم إنشاؤه باستخدام التصوير المقطعي المحوسب.

وأشارت إلى أن استخدام الروبوت الجديد سيسمح بتركيب الغرسات المفصلية بشكل دقيق وسيقلل من خطر حدوث المضاعفات بعد العمليات الجراحية  ما سيؤمن استخداما مريحا وطويل الأمد للمفصل الصناعي للأشخاص الذين ستجرى لهم مثل هذا النوع من العمليات.

صحة عامة تكنولوجيا طب حديث روبت موسكو