الاستعلام عن صحة شخص مجهول الهوية سقط من أعلى كوبرى بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول إصابة شخص مجهول الهوية يحمل جنسية دولة إفريقية، إثر قفزه من أعلى كوبرى بشارع السودان بالجيزة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، لسؤاله عن ملابسات الحادث وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث وتفريغ الكاميرات المحيطة به.



البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من الإدارة العامة لشرطة النجدة، باستقبال مستشفى العجوزة مصاب ليس لديه اوراق ثبوتية، سقط من علو.



وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن شخص مجهول الهوية يحمل جنسية دولة إفريقية حاول التخلص من حياته قفزا من أعلى الكوبري بشارع السودان.



تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.