أنقذه الحمار بروحه.. الاستعلام عن صحة مزارع صدمه ميني باص بمنشأة القناطر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول حادثة اصطدام مزارع يمتطي حمارًا بميني باص بمنشأة القناطر، أسفرت عن إصابة مزارع ونفوق حماره، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث والسيارة لاستكمال إجراءات، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وكلفت الخدمات الأمنية والمرورية برفع الحمار النافق لتيسير حركة المرور بالطريق.



أنقذه الحمار بروحه

كشفت التحريات الأولية، أن السبب وراء الحادث، هو ارتباك أصاب سائق السيارة المني باص أدى إلى جنوحه ناحية مزارع يمتطي حمارا يدعى "حسن.ع" يبلغ من العمر ٥٥ عاما، فأدى ذلك إلى نفوق الحمار وإصابة ممتطيه.



الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة منشأة القناطر، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بطريق "طراد النيل"التابعة لمركز منشأة القناطر، وأسفر عن وقوع مصابين.



عندما تلقت الاشارة انتقلت قوة من مباحث المركز الي محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص وقوع حادث اصطدام سيارة ميني باص بمزارع يمتطي حمارا، وأسفر الحادث عن إصابة مزارع ونفوق الحمار.



تم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث والسيارة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.