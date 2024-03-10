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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الأمريكي ينفذ 5 عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة

إنزال جوي للمساعدات
إنزال جوي للمساعدات الإنسانية
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نفذ الجيش الأمريكي، خامس عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة هذا الشهر؛ لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أمس السبت - أن العملية المشتركة تضمنت طائرات من طراز "C-130" تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنودا من الجيش الأمريكي متخصصين في عملية الإنزال الجوي للإمدادات.

وأوضحت أن الطائرات الأمريكية من طراز "C-130" أسقطت أكثر من 41،400 وجبة طعام و23،000 زجاجة مياه على مال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إلى مواد الإغاثة؛ مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى هذه المساعدات الحيوية.

ونفذت الولايات المتحدة، أول عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية في غزة في الثاني من مارس، شملت أكثر من 38 ألف وجبة.

الجيش الأمريكي عملية إنزال جوي المساعدات الإنسانية شمال غزة