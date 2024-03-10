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الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يبحثان تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن جلسة مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بسوريا وجنوب القوقاز وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. 

واتفق الوزيران - بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت - على تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وتركيا، وأكدا مجددا أنه على الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية؛ فإن منطقة البحر الأسود يجب أن تظل آمنة ومأمونة. 

وفي أعقاب ذلك، احتفل الوزيران بالذكرى الـ 75 لبرنامج "فولبرايت" الأمريكي التركي، ورحبا بانضمام السويد باعتبارها الحليف الـ 32 لحلف شمال الأطلسي.

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