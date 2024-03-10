5 شهداء و9 جرحى جراء غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الغارة الجوية التي استهدفت منزلًا في حي العين بوسط خربة سلم أسفرت عن استشهاد عائلة مكونة من أربعة أشخاص نازحين من بلدة بليدا، إضافة إلى إصابة أكثر من 9 آخرين.

ووفقًا للوكالة، فإن المقاتلات الإسرائيلية قامت بإطلاق صاروخين من نوع جو-أرض باتجاه المنزل، ما أدى إلى استشهاد الوالد وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر. وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها إلى مستشفى تبنين الحكومي.

كما أسفرت الغارة عن إصابة أكثر من 9 أشخاص من سكان المنازل المجاورة للمنزل المستهدف، حيث تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى تبنين الحكومي أيضًا.

وقد تسببت هذه الغارة في تدمير المنزل بشكل كامل، بالإضافة إلى وقوع خسائر فادحة في عشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.