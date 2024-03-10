ندوة تثقيفية عن تحرير سعر الصرف بنادي الرواد في العاشر.. صور

نظم مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي، بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد محمود أبو العنين، رئيس مجلس الإدارة، أمس السبت، ندوة تثقيفية حول سعر الصرف.

ألقى الندوة الأستاذ الدكتور فخري الدين الفقي، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، وذلك بقاعة التلفزيون الكبري بحضور عددًا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

أكد الدكتور فخري الدين الفقي، خلال كلمته التي ألقاها في الندوة التثقيفية بنادي الرواد، أن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، بداية جيدة للاقتصاد المصري.

وأضاف «الفقي»، أن رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف بالكامل يعملان على امتصاص السيولة من جسم الإقتصاد لمحاربة التضخم، ومن الجيد أن اتخذ البنك المركزي هذا القرار الشجاع والجريء.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي هو تحرير كامل لسعر الصرف أو تعويم حر، بالتالي يترك سعر الصرف لقوى العرض والطلب، مردفا: "رفع الفائدة بنسبة 6% لم تحدث في التاريخ، وهذا بسبب التعجيل بمواجهة التضخم.

نادي الرواد بالعاشر ينظم ندوة تثقفية عن تحرير سعر الصرف

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