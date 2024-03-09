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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ اقتصاد: الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في أسعار السلع

الدكتور أحمد غنيم،
الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية
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قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الأزمة الحالية في الاقتصاد المصري بدأت تنفرج بعد التدفقات الدولارية الأخيرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في أسعار السلع بفعل الإصلاحات النقدية والمالية.

وردا عن التساؤلات المتعلقة بالأسعار الفترة القادمة، وخلال شهر رمضان، وأوضح غنيم أن الأسعار إما ستثبت او تقل وذلك بالنسبة للسلع الذي كان يتوقع زيادة أسعارها.

وأوضح أن الإصلاح المتعلق بالصناعة والتجارة، سوف يستغرق وقت، منوها بأن حلول الجانب النقدي بدأ يتضح، وسعر الدولار سينخفض عن الـ 50 جنيها.

الأزمة الحالية في الاقتصاد المصري التدفقات الدولارية الأخيرة