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السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

«السباحة» يحصد 9 ميداليات في أول أيام دورة الألعاب الأفريقية

منتخب السباحة يحصد
منتخب السباحة يحصد 9 ميداليات في دورة الالعاب الافريقية
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حصد لاعبو المنتخب المصري للسباحة 9 ميداليات في أول أيام مشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وصل لاعبو منتخب السباحة أمس الجمعة إلى مدينة أكرا الغانية، وبدأوا اليوم السبت منافساتهم في دورة الألعاب الأفريقية لينجحوا في حصد 9 ميداليات متنوعة بينها 3 ذهبيات و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

حصاد اليوم الأول للسباحة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية

جاءت ميداليات السباحة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن كالتالي:

الميداليات الذهبية :

عبدالله نصر 200 متر فراشة رجال
نور الجندي 200 متر فراشة سيدات
مروان القماش 800 متر حرة رجال

الميداليات الفضية:

فريدة عثمان 100 متر حرة سيدات
لجين عبدالله 1500 متر حرة سيدات
منتخب مصر للتتابع 4*100 حرة مختلط

الميداليات البرونزية

عبدالله نصر 100 متر حرة
ياسمين عيسى 200 متر فراشة
أحمد علي 800 متر حرة

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