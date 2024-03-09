أغنية "العتاولة" تقترب من مليوني مشاهدة على اليوتيوب

طرح منذ قليل الفيديو كليب الدعائى لمسلسل " العتاولة " والذى يحمل نفس اسم المسلسل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل وهو العمل المنتظر للنجم أحمد السقا.

قام بغناء "العتاولة" الفنان أحمد السقا بمشاركة كل من الفنان طارق لطفى، وزينة ومى كساب باسم سمرة والكثير من الأبطال المشاركين فى العمل.

اقتربت نسبة مشاهدة الأغنية لـ 2مليون مشاهدة بعد دقائق من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "العتاولة" كلمات والحان: إسلام شيندي , توزيع: أحمد توينر, ميكس وماستر: أسامة طارق , إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن مسلسل "العتاولة"بطولة النجمين أحمد السقا وطارق لطفي بمشاركة مجموعة من نجوم مصرمن بينهم النجمة زينة ، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، والنجم الكبير صلاح عبدالله , هدى الإتربي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.



كلمات أغنية " العتاولة " :

مع اعتذارنا للجميع

حضورنا بيلغي كله

لو حد سأل احنا مين

قول للتاريخ يقولو

احنا البصمه

احنا الهيبه

عمر ماتخرج منا العيبه

كاريزما وطله

قولو ماشالله

قالو علينا اجمد لاعيبه

واللي يسأل عننا قولو

العتاوله

قولو

العتاوله

قولو

العتاوله

قولو

الضربه بجوله

العتاوله

العتاوله

العتاوله

علي ارضك نستولي

عمام الدايره

عمام الجيهه

اي حكايه سهله احنا نصفيها

طول ماحنا فيها

مش هنخلي حدفيها

بمزاجنا هنجبها نوديها

عالارض مجاش اللي يملا عنينا

احنا قد وانتو قد ايدينا

يتهت اللي بيلمح ضلنا

بيخافو لما بيسمعو اسمنا

واللي يسأل عننا قولو

العتاوله

قولو

العتاوله

قولو

العتاوله

قولو

الضربه بجوله

العتاوله

العتاوله

العتاوله

علي ارضك نستولي

لمًا نطل بنلغي الكل

مزاجنا عاليكده زي الفل

نظهر اعدائنا بتتشل

خير الكلام ده ماقل ودل

الله المعين احنا الجامدين

عايشين بوش وانتو بوشين

في ازمه هنا كده في السالكين

مش عارف مين بقي مع مين

واللي يسأل عننا قولو

العتاوله

قولو

العتاوله

قولو

العتاوله

قولو

الضربه بجوله

العتاوله

العتاوله

العتاوله

علي ارضك نستولي

ياما قبلك حاولو يهزونا

ولا فرقو معانا ولا شغالونا

مهما يشبو ولا يطولونا

محتاجين سنين عشان يسبقونا

مين في جيلنا يعرف يجيلنا

اللي ليه عندنا حاجه يجي يسألنا

ملوك اللعبه هنا عارفين قونينها

بنعمل كل اللي بيجي في خيالنا

واللي يسأل عننا قولو

العتاوله

قولو

العتاوله

قولو

العتاوله

قولو

الضربه بجوله

العتاوله

العتاوله

العتاوله

علي ارضك نستولي

ابطال واسود والكل هيبنا

اسأل عننا ده الكل عرفنا

نخطف انظار كل اللي يشوفنا

ملوك اللعبه الكل حببنا

البيبان بتشوفنا بتفتح

عشان عتاوله وضعنا يسمح

لو زعلان هتشوفنا هتفرح

جي في نكش هتطلع مسرح

واللي يسأل عننا قولو

العتاولة

قولو

العتاولة

قولو

العتاولة

قولو

الضربة بجولة

العتاولة

العتاوله

العتاولة

علي أرضك نستولي .