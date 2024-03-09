المفوضية السامية لحقوق الإنسان تُطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين على الفور.

وقالت المفوضية في منشور على حسابها الرسمي على موقع (إكس) اليوم إنها أصدرت تقريرًا يُسلط الضوء على الزيادة في حدة وقسوة وانتظام عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

وقالت إنه "يجب أن تتوقف انتهاكات إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين على الفور".

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة طالبت، إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بوقف البناء الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مُستوطن في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المُحتلة.