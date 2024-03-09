فيديو.. طرح تتر مسلسل "سر إلهي" بصوت حمزة نمرة

طرحت فضائية «CBC» العارضة لمسلسل «سر إلهي» التتر الخاص به بصوت الفنان حمزة نمرة تمهيدا لقرب عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.

تتر مسلسل سر إلهي من كلمات محمود فاروق، وتوزيع كريم عبد الوهاب، الذي يضع الموسيقي التصويرية للعمل أيضًا.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهي" تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، بطولة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يشار إلى أن مسلسل "سر إلهي" ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

https://www.youtube.com/watch?v=f8b_vOP_Q6w&t=20s