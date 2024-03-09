ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسيرة للجاليات العربية وأحزاب يسارية في النمسا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

تضامن مع الفلسطينيين
تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا وبعض الأحزاب اليسارية مسيرة جديدة مساء اليوم في وسط العاصمة فيينا للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وحمل المتظاهرون، أعلام فلسطين، وجابوا أشهر الشوارع التجارية في فيينا "ماريا هيلفر"، حاملين الشموع ومجسمات لجثامين شهداء غزة الاطفال.
وطالب المتظاهرون، المجتمع الدولي بوقف الهجمات الإسرائيلية ضد غزة وإنهاء الحصار الغاشم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف خطط التجويع وتوفير الحماية للمستشفيات والمدارس.
وأعرب المتظاهرون عن تمسكهم بالدفاع عن الأراضي الفلسطينية وإجهاض كل مخططات التهجير، واصفين الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بأنها "
حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، بتواطؤ غربي ودولي".

غزة النمسا مسيرة الجاليات العربية والاسلامية الأطفال