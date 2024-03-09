مسيرة للجاليات العربية وأحزاب يسارية في النمسا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

نظم أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا وبعض الأحزاب اليسارية مسيرة جديدة مساء اليوم في وسط العاصمة فيينا للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وحمل المتظاهرون، أعلام فلسطين، وجابوا أشهر الشوارع التجارية في فيينا "ماريا هيلفر"، حاملين الشموع ومجسمات لجثامين شهداء غزة الاطفال.

وطالب المتظاهرون، المجتمع الدولي بوقف الهجمات الإسرائيلية ضد غزة وإنهاء الحصار الغاشم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف خطط التجويع وتوفير الحماية للمستشفيات والمدارس.

وأعرب المتظاهرون عن تمسكهم بالدفاع عن الأراضي الفلسطينية وإجهاض كل مخططات التهجير، واصفين الحرب المستمرة منذ 6 أشهر بأنها "

حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، بتواطؤ غربي ودولي".