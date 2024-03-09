رمضان 2024.. إطلاق الأغنية الدعائية لـ "سر إلهي" بصوت حمزة نمرة

طرحت قناة الـ CBC منذ قليل، أغنية تتر مسلسل سر إلهي، غناء النجم حمزة نمرة، والتي تحمل طابع حزين تماشيًا مع الأحداث، من بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضها خلال سباق رمضان 2024.

تفاصيل تتر مسلسل سر إلهي

أغنية تتر مسلسل سر إلهي من كلمات محمود فاروق، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والذي يضع الموسيقى التصويرية للمسلسل أيضًا.

ويعد المطرب حمزة نمرة، أول مرة منذ انطلاق مشواره الفني يقدم تتر عمل درامي يتم عرضه خلال موسم رمضان، حيث لم يسبق أن خاض هذه التجربة قبل ذلك.

واستعان رؤوف عبد العزيز، بـ"حمزة نمرة" للغناء بالمسلسل، لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور بصوت نجم كبير يحمل صوته طابع خاص يتناسب مع أحداث العمل، فضلا عن كونه من نجوم الغناء المختلفين فيما يقدمه للجمهور، في عام الغناء الذي رغم شهرته الواسعة وكونه من نجوم الصفوف الأولى في عام الغناء لكنه لم يقدم طيلة مشواره الفني أي تتر عمل درامي.

ودائما ما يبهرنا الثائني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

تظهر روجينا، بوجه جديد من خلال مسلسل "سر إلهي" بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "ستهم".

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.