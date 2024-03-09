"غاز مصر" ترفع رأس مالها بمقدار مليار جنيه

انعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمى شركة غاز مصر اليوم السبت وبعد اعتماد إقرار صحة انعقاد الجمعية العامة العادية تم عرض كلمة مسجلة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، أشاد فيها بدور شركة غاز مصر الرائد في مجال توصيل الغاز الطبيعى وتحقيقها لأعلى معدلات التنفيذ على مستوى القطاع ، كما أثنى على التطورات المالية للشركة خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة في مضاعفة رأس مال الشركة في اوقات قياسية .

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة غاز مصر عن نتائج اعمال الشركة عن عام 2023، وكذا اعتماد الجمعية العامة غير العادية . بحضور دكتور المهندس مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة ايجاس والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب اشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية والتجارية وأعضاء مجلس الادارة وعدد كبير من المساهمين.

استهل المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة الشركة كلمته بتقديم الشكر بالإنابة عن كافة العاملين بالشركة ومجلس الإدارة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الكبير للشركة مما كان له عظيم الأثر في تحقيق تلك المعدلات وسبب رئيسى في حدوث تلك القفزات الاستثمارية لمضاعفة قدرات الشركة لفتح مجالات عمل جديدة خلال الفترة الراهنه سواءً داخل الجمهورية أو خارجها



واستعرض نشاط الشركة والذى شمل دور شركة غاز مصر فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية وكذلك دور الشركة فى مشروع حياة والمساهمة في العديد من المشروعات القوميه الهامه وكذلك التطور الملحوظ في اداء الشركة فى مجال المقاولات العامة من اعمال مدنية متكاملة وميكانيكية وإلكتروميكانيكية



تضمنت قرارت الجمعية المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر ٢٠٢٣ بالإجماع والمصادقة على ما قام به مجلس الادارة من أعمال خلال العام وعلى تشكيله الحالي .

كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 290 482 961 جنيه الى 435 223 442 1 جنيه تمويلاً من أرصدة إحتياطي خاص (علاوة الإصدار) بقيمة 138 725 415 جنيه ومبلغ 007 016 65 جنيه من أرصدة إحتياطى عام وفقاً للمركز المالى للشركة في 31 ديسمبر 2022 .



يذكر ان الجمعية العامة غير العادية التى عقدت فور انتهاء الجمعية العادية شهدت اقرار مقترح بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 290 482 961 جنيه الى 435 223 442 1 جنيه

واختتم رئيس الشركة كلمته بشكر العاملين على ما قاموا به من مجهود كبير هذا العام وهنأهم وجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.