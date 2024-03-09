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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

النمسا ورومانيا تبحثان التعاون المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية و"أزمة شنجن"

كلاوس يوهانيس
كلاوس يوهانيس
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ناقش الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم في بوخارست مع المستشار النمساوي كارل نيهمر تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أزمة ضم رومانيا وبلغاريا إلى منطقة "شنجن"، والتي تعارضها النمسا.

ووصف بيان للمستشارية النمساوية اليوم السبت المحادثات بين الرئيس الروماني والمستشار النمساوي بأنها "مثمرة"، مشيرًا إلى أن رومانيا شريك مهم للنمسا، حيث تستثمر الشركات النمساوية بشكل كبير في رومانيا وتخلق عدة آلاف من فرص العمل هناك.

وتطرق البيان إلى "الاعتراضات" النمساوية على التوسع السريع في منطقة "شنجن" واستخدام "الفيتو" الأوروبي لمنع ضم رومانيا وبلغاريا. وشدد البيان على موقف النمسا الثابت، وهو أن نظام "شنجن" لا يعمل حاليًا، وبالتالي لا يمكن توسيعه.

الهجرة غير الشرعية النمسا التعاون المشترك