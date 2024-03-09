سرق سولارًا.. إحالة مسئول كبير بمركز البحوث الزراعية للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية المشرف على الشؤون الهندسية بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية للجنايات لاتهامهم بالتلاعب في أذونات الصرف لمادة السولار البترولية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم المختص وظيفيا بالاشراف الي الشئون الهندسية بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الهندسية ومنها اعتماد صرف المواد البترولية المستخدمة في مزرعة ملاوي التابعة للمركز القومي للبحوث الزراعية وان المتهم قام بالتلاعب في عدد اثنين عشر اذن صرف لمادة السولار البترولية، دون قيدها بمخزن المزرعة وتزوير توقيعه غلي استمارات صرف المواد البترولية وتمكن بذلك من الاستيلاء علي مبلغ 300 ألف جنيه.

